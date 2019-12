Com Hem och TV4 har nått ett muntligt avtal som gör att alla Com Hem- och Boxer-kunder kommer att återfå TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler under helgen.

Det är fortfarande inte klart när Com Hem återigen börjar sända TV4 och C More eftersom förhandlingarna fortfarande pågår, enligt Com Hems ägare Tele2.