Över 50 miljoner ton elektronik slängdes 2019

Ökningen av elektronikskräp kommer främst från ökad konsumtion, att produkterna har kort livstid och att det finns få möjligheter att reparera elektronikprylarna, enligt rapporten. Den största uppgången syns i kategorin temperaturreglerande apparater, vilket visar på ökade levnadsstandarder i en del låginkomstländer.

I Sverige slängdes 20,1 kilo så kallat e-avfall, till exempel datorer och mobiltelefoner, per person under 2019 och 58 procent av det återvanns. I Finland slängdes 19,8 kilo per person i genomsnitt, i Norge blev 26,0 kilo per person till avfall och i Danmark 22,4 kilo.