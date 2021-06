Över 5 miljoner barn står på svältens rand

Klimatförändringar, konflikter och pandemi. Det är tre faktorer i en ”dödlig kombination” som har lett till dystra rekordnivåer av undernäring och hunger, enligt Rädda Barnen. Organisationen utgår från indexet Integrated Phase Classification (IPC) och konstaterar att hunger och undernäring för första gången på årtionden ökar bland barn i världen.

Omkring 5,7 miljoner barn under fem år lider av akut undernäring och lever därmed på gränsen till svält. Räknas alla under 18 år in handlar det om 18,7 miljoner.