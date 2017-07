Över 400 åtalade i opiatbedrägerihärva

Enligt statistik från 2015 har antalet dödsfall i opiatöverdoser – inklusive smärtstillande medicin – fyrfaldigats sedan 1999.

Totalt hade då över 165 000 människor dött i sådana överdoser.

I fjol ökade det totala antalet överdoser till mellan 59 000 och 65 000 enligt preliminära siffror som tidningen The New York Times har tagit fram. Knarköverdoser är därmed den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år. Opiater anses vara en starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen.

En vanlig dag i USA tas över 650 000 recept på opiater (oftast värktabletter) ut på landets apotek. Samtidigt prövar 580 människor heroin och 78 dör av en opiatöverdos.

Källa; TT, New York Times.