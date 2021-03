Uppemot 200 personer om dagen rapporteras ha dött med covid-19 i Tjeckien hittills i mars. Totalt sett har nu över 25 000 personer dött med sjukdomen sedan pandemin bröt ut – en fördubbling sedan början av året.

Tjeckien är med sina 10,7 miljoner invånare ett av de värst drabbade länderna i världen sett till antal döda per capita, enligt Our World in Data.