Över 200 tidningar i ledarprotest mot Trump

Protesten sker i form av egenformulerade artiklar på ledarplats. I uppropet från The Boston Globe uppmanas ledarredaktioner ta ställning mot vad tidningen kallar "ett smutsigt krig mot den fria pressen" – oavsett var de står politiskt eller deras allmänna syn på presidentens politik.

Manifestationen kommer efter vad The Boston Globe uppfattat som en upptrappning från presidentens sida. Under sin tid i Vita huset har Donald Trump instiftat ett eget antipris för vad han anser är just falska nyheter. Gång på gång har han attackerat medier och kallat dem "falska nyheter" (på engelska: fake news) och "folkets fiende" samt pekat ut enskilda journalister. Vid en presskonferens i Storbritannien i juli vägrade Trump exempelvis att svara på frågor från nyhetskanalen CNN:s Vita huskorrespondent Jim Acosta: