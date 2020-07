Oväntat många svenskar på bilsemester i Europa

Resemönstren ser likadana ut som tidigare år trots pågående pandemi. Även om antalet skadeärenden med bil som kommer in till SOS International är färre än föregående år är de ändå fler än väntat. Hittills under juni och juli har cirka 600 ärenden kommit in.

– När vi i april bemannade för sommaren så trodde vi att det skulle bli en femtedel av en normal sommar, men vi har hittills haft närmare 25 procent. Vi trodde nog att vi tog i lite med en femtedel, att det knappt skulle ske något resande alls. Jag skulle betrakta det faktiska resandet som högt, säger Markku Reinikainen, nätverkschef på SOS International.