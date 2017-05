Att träna regelbundet mår alla människor bra av och det finns ingen genväg när det kommer till att efterlikna träningens positiva effekter. Men med det sagt så kan man ju ändå få glädjas åt de dagliga vanor som visat sig vara effektiva i att förbränna kalorier.

Nervösa/rastlösa skakningar, 350 kalorier om dagen.

När någon (oftast omedvetet) stampar med foten, skakar på benet eller visar andra tecken på rastlöshet finns det risk att de runt omkring blir irriterande. Men visste du att det är ett effektivt sätt att förbränna kalorier? Ett flertal studier har bekräftat att dessa rastlösa eller nervösa skakningarna förbränner tio gånger mer kalorier under en dag än om du sitter still. En studie från 2005 visade att det förbränner hela 350 kalorier om dagen.

Dricka grönt te, 183 kalorier om dagen

Studier visar att flera koppar grönt te varje dag har en betydande påverkan på ditt procentuella kroppsfett. En studie kom fram till att de som drack grönt te förbrände i genomsnitt 183 kalorier mer än de som inte gjorde det. Experter påstår att teets polyfenol, som är rikt på antioxidanter, hjälper din kropp att mer effektivt bryta ner fett. Dock påpekar studien att för att du ska kunna se resulta måste du dricka stora mängder te, närmare bestämt mellan tre till åtta koppar om dagen.

Städa hemmet: 100 kalorier i timmen

Den kanske tråkigaste vardagssysslan som förbränner kalorier är att städa hemmet. Att sopa golven, ladda diskmaskinen, skrubba badkaret och andra mindre städaktiviteter i hushållet kan förbränna en seriös mängd kalorier. Sajten Health.com har kommit fram till att om du diskar och torkar en full sink förbränner du upp till 100 kalorier per timme. Och att städa varje yta i ditt badrum i 35 minuter är som att gå på ett löpband under samma tid.

Bada badkar: 140 kalorier

Alla som badar kunde för ett tag sedan glatt se att bada badkar förbränner lika mycket kalorier som ett mildare träningspass. Loughborough University upptäckte att ett bad i cirka 40 graders vatten förbrände 140 kalorier vilket motsvarar en 30 minuters lång promenad. Om du mot förmodan har missat den här nyheten, finns den att läsa här.