Ovanligt många sent inställda tåg i januari

I december hade persontågen den sämsta punktligheten på flera år. I januari bröts trenden. 92,4 procent av tågen var i i tid, jämfört med 88,2 procent i december. 76 631 av 82 928 persontåg nådde sin slutstation i rätt tid i januari. Allra bäst gick kortdistanstågen med en punktlighet på 95,8 procent.

Dock har ovanligt många tåg ställts in sent även i januari. Orsakerna är bland annat stormen Malik. Dåligt väder har gjort att tåg av säkerhetsskäl behövt ställas in. Många sjukskrivningar bland personalen i det mest trafikintensiva området är en annan orsak.