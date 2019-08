Fler än dubbelt så många människor har smittats av harpest under 2019 som under hela förra året, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har tagit emot 212 anmälningar hittills i år. Ökningen har framför allt skett i slutet på juli och i början på augusti. Under sommaren har rapporter om harpest kommit in från olika delar av landet. Det rör sig om betydligt fler smittade än under ett medelår.