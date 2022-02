Ovanligt lite influensa i landet

Spridningen av influensa minskade ytterligare under förra veckan och är fortsatt mycket låg i hela landet. Efter en snabb nedgång under årets första veckor är influensaaktiviteten nu på en nivå som vanligtvis ses under senvåren, enligt Folkhälsomyndighetens senaste influensarapport.

Totalt rapporterades 30 fall under vecka fem. Folkhälsomyndigheten beskriver utvecklingen under januari som ovanlig och att den skiljer sig från en typisk influensasäsong. Vanligtvis ökar smittspridningen från mitten av månaden när många återvänder till skolor och jobb.