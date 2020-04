Ovanlig dom: Fängelse för man som våldtog 14-åring

Midsommarafton i Stockholms innerstad 2019. I vanliga fall en lugn kväll för polisen då många lämnar stan och firar i skärgården. Kriminalinspektör Simon Häggström som arbetar i människohandelsgruppen vid polisens Nationella operativa avdelning körde runt tillsammans med socialsekreteraren Malin Andersson. Just då pågick en Europagemensam insatsvecka med fokus att söka upp barn under 18 år som utnyttjas i människohandel. De styrde mot köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna där många unga brukar hänga.

Simon Häggström och Malin Andersson fick kontakt med en svensk 17–årig tjej som sålde oralsex inne på köpcentrumets offentliga toaletter. När de gick igenom hennes mobil upptäckte de att tjejen hade kontakt med ännu fler som sålde sex, däribland en annan svensk flicka som var mycket ung.