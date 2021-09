Ovädret Ida stoppade US Open-matcher

Taket var fördraget, men det hjälpte inte. Den hårda vinden och det intensiva regnet tog sig in i hörnen på taket på Louis Armstrong Stadium i New York och tvingade tennismatchen i US Open, mellan sydafrikanen Kevin Anderson och argentinaren Diego Schwartzman, att stoppas.

Efter att vattnet torkats upp försökte man fortsätta spela, men senare tvingades man lämna arenan och flytta matchen till centercourten Arthur Ashe Stadium där den elfteseedade Schwartzman vann i tre set.