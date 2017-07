”Outhärdligt att stå öga mot öga med nazister”

Skor i en hög som en protest på platsen där Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) ska resa sitt tält senare på torsdagen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen NMR har fått tillstånd att delta under Almedalsveckan i Visby. NMR är en av de mest aktiva aktörerna i den högerextrema miljön, enligt stiftelsen Expo som kartlägger högerextremism i Sverige.

Samtidigt som den högerextrema gruppen anländer till politikerveckan, så väljer organisationer som då skulle bli grannar med NMR:s tält att packa ihop och åka hem i förtid.

En av dem är organisationen Jag, en ideell förening för personer med svåra funktionsnedsättningar.

Annons X

Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig vid Föreningen, Jag – för personer med funktionsnedsättning. Foto: Emma-Sofia Olsson

– För oss var det en outhärdlig tanke att stå öga mot öga med nazister och samtidigt prata om mänskliga rättigheter, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig Föreningen Jag.

Hon menar också att det är en säkerhetsåtgärd att lämna hamnområdet.

– Vi har medlemmar med svåra funktionsnedsättningar som inte kan springa om det skulle bli bråk eller andra oroligheter, säger Cecilia Blanck.

Vi åker hem så vi kommer inte kunna bevaka den.

Tillsammans med organisationen Funktionsrätt Sverige kommer man att sätta upp en utställning med bilder och texter, för att påminna om att nazister låg bakom utrensningen av funktionsnedsatta under andra världskriget.

Tror du den utställningen kommer att få sitta kvar?

– Det vet jag inte. Vi åker hem så vi kommer inte kunna bevaka den.

Föreningen Jag försökte få arrangören Region Gotland att hitta en ny plats, men fick nej.

Föreningen Jag plockar ihop sitt tält. Foto: Emma-Sofia Olsson

Men trots oron uppger polisen till SvD att de rasistiska och nazistiska aktiviteterna under Almedalsveckan hittills varit begränsade. Den allvarligaste händelsen gäller ett gripande av en 30-årig man på en restaurang i centrala Visby. Mannen ska ha gjort en Hitlerhälsning och betett sig stökigt. När polisen kom till platsen gjorde mannen våldsamt motstånd vid gripandet.

En polisanmälan om hets mot folkgrupp, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd skrevs.

Vi har väldigt starkt närvaro med många patruller ute som man kan prata med.

– Vi har kunnat anhålla mannen under torsdagen, säger Towe Hägg, presstalesperson vid polisen till SvD.

Har ni fått in många samtal om att personer blivit hotade eller utsatta för rasistiska eller nazistiska brott?

– Nej, inte särskilt. Vi har väldigt starkt närvaro med många patruller ute som man kan prata med. Men vi vet att det finns en oro för vad som kan hända, och den oron fanns där redan innan Almedalen startade, säger Towe Hägg.

Under fredag, lördag och söndag kommer representanter från NMR att hålla tal nere vid Hamnplan, där också polisen har sitt mobila kontor. Organisationen har inte ansökt om att demonstrera.

En man som regelbundet uttrycker nazistiska sympatier och som Expo beskriver som en ”nätaktivist som sprider grov antisemitism” och som öppet stödjer NMR, har konfronterat både journalister och politiker under Almedalsveckan.

Jag är bara här för att göra mitt jobb.

Med sin mobilkamera har mannen sänt live via sin Facebooksida och han blev bortplockad av Säpo när han tidigare i veckan försökte närma sig Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Under en presskonferens med Annie Lööf (C) konfronterade han Expressenjorunalisten David Baas, som skrivit om nazisters aktiviteter i Sverige och bevakar NMR under Almedalsveckan.

– Han undrade varför jag hade beskrivit honom som högerextrem, säger David Baas till SvD.

Hur upplevde du händelsen?

– Jag är bara här för att göra mitt jobb.

Mannen fortsatte att filma pressträffen med Lööf under bevakning av Säpo och hyllades på sin Facebooksida där han beskrivs som ”folkets journalist”. Han stoppades av polis när han följde efter reportern, eftersom det kunde betraktas som ofredande.

Säkerhetsapparaten kring Almedalen är stor. Det beror bland annat på hotet från våldsbejakande extremister och terror. Tre män som i juni åtalades för tillverkning och användning av bomber i Göteborg betraktas som nazister. En av bomberna detonerade i närheten av ett asylboende där en person fick allvarliga skador.

Alla tre männen har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, enligt åklagaren. Däremot kan åklagaren inte se att de aktuella gärningarna har något direkt koppling till organisationen.