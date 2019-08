En låt som brittiske sångaren George Michael spelade in månaderna innan sin död kommer att finnas på soundtracket till filmen "Last christmas", med manus av Emma Thompson. Filmen är inspirerad av Wham!-låten med samma namn och i huvudrollen syns Emilia Clarke, känd som Daenerys i "Game of thrones".

Regissören Paul Feig, som tidigare regisserat "Bridesmaids", säger att Michael-låten får sin premiär under filmens slutscener.