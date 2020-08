Otäck krasch – svensk förare till sjukhus

Det var i det elfte heatet som Ljung sladdade in i gästernas Avon Van Dyck och tappade kontroll över sin motorcykel. Han körde rakt in i det upplåsbara säkerhetsstaketet och slungades sedan över detsamma och in i en av de vadderade lyktstolparna som omringar banan.

Ljung fick omedelbart vård av ambulanspersonal och kördes sedan till sjukhus i Eksjö för vidare vård.