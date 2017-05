”Östlunds ’The square’ – en stor besvikelse”

Filmsajten Indiewires Eric Kohn är ganska ljum i sin kritik av ”The square”:

(Filmen) ”har för många mästerliga stunder i sökandet efter en bra film”

”Den svenska regissören har en god blick för deadpan-komedi som kan landa i förtvivlan när som helst, men Östlunds historia går i så många olika riktningar att det nästan är som att han inte kan bestämma sig för om någon av dem är värd resan.”

‘The Square’ Is Almost a Great Movie, But an Even Bigger Disappointment — Cannes 2017 Review