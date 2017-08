Östlunds ruta blir kvar i Slottsskogen

Ruben Östlunds "The square" är svensk kandidat till en Oscarsnominering. Foto: Jessica Gow/TT

Regissören Ruben Östlunds konstverk och sociala experiment "Rutan", som spelar en central roll i hans film "The square" blir kvar i Slottsskogen i Göteborg, enligt ett pressmeddelande.

Konstverket uppfördes tillfälligt under festivalen Way Out West och består av en stenlagd fyrkant försedd med en plakett som informerar om att platsen är en frizon där alla har samma rättigheter och skyldigheter.

Nu doneras "Rutan" till Slottsskogen, där den blir kvar i minst ett år.

Annons X

– Precis som ett övergångsställe är en överenskommelse i det offentliga rummet om att bilar ska stanna så att fotgängare kan passera så borde man kunna göra en överenskommelse om en sådan här plats, sade Östlund till Metro under festivalen.

Liknande rutor finns sedan tidigare i Norge och på torget Flanaden i Värnamo.