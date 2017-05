Ruben vinner Guldpalm. Foto: Jacovides-Borde Moreau/IBL

Det var inte oväntat men ändå överraskande att Ruben Östlund på söndagskvällen skrev svensk filmhistoria när hans ”The square” tilldelades Guldpalmen, ett av filmvärldens mest prestigefyllda priser. Senast en svensk belönades i Cannes var Roy Andersson vars ”Sånger från andra våningen” fick jurypriset 2000. Endast en svensk har tidigare tilldelats Guldpalmen – Alf Sjöberg för sin ”Fröken Julie” 1951.

Det var när den på förhand Guldpalmstippade ”Loveless” av Andrej Zvjagintsev fick ta emot jurypriset (det som ibland kallas för tredjepriset) som det på allvar började talas om att Östlund faktiskt såg ut att ha god chans att vinna Guldpalmen då den som vinner jurypriset inte också kan få Guldpalmen. Och strax efter klockan åtta på söndagskvällen kunde alltså Ruben Östlund segervråla tillsammans med galapubliken i den gigantiska Lumièrebiografen.

När den 43-årige regissören mött pressen under veckan har han varit ödmjuk – om än självsäker: vinner han inte Guldpalmen nu har han gott om tid att göra det senare i karriären. Ett otroligt högt ställt mål som också är det som drivit Östlund och producenten Olle Hemmendorff att finslipa filmskapandet, från första samarbetet med ”De ofrivilliga” via ”Play” och 2014-års hyllade ”Turist”. (Debutfilmen ”Gitarrmongot” är den enda Östlund-film Hemmendorff inte producerat.)

Förutom att vinsten öppnar för större budget och lättare finansiering för Östlund (även om han på en direkt fråga från SvD om vad han skulle säga om han blev erbjudanden en rejäl hög med Netflix-miljoner säger att ”så mycket pengar behöver vi inte, jag vill ha friare händer och mindre pengar”, fria händer är något han i och för sig förmodligen skulle få av just Netflix) lär filmen också öppna för ett stort internationellt genombrott för den danske skådespelaren Claes Bang som var nära att bli utsedd till bästa manliga skådespelare (i stället blev det Joaquin Phoenix för ”You were never really here”.) Även Josefin Åsberg ypperliga scenografi i ”The square” prisades.

Det sägs vara första gången juryn ger Guldpalmen till en komedi, men tematiskt vilar ”The square” på en allvarlig grund, så som vi lärt känna Östlunds filmskapande: väldigt roliga scener flätas effektivt samman med det extremt obekväma (Svenska Filminstitutets tidning Swedish Film har i Cannes försökt sälja in Östlund som the master of discomfort). Samtidigt lägger Cannesjuryns ordförande Pedro Almodóvars uttalande viss sordin på stämningen. Den spanske filmregissören hävdar att ”The square” är en film om ”det värsta som finns nu, diktaturen man kallar politisk korrekthet”. Uttalandet är anmärkningsvärt, inte främst på grund av att Almodóvar på fullt allvar verkar hävda att det finns något sådant som ”den politiska korrekthetens diktatur”, utan för att ”The square” varken formulerar någon sådan premiss eller har ett sådant ärende. Östlund laborerar med tabun och det obekväma – men det har knappast någonting med begrepp som ”politisk korrekthet” att göra.

Östlund återkommer i intervjuer ofta till att han mycket väl vet vad som krävs för att slå igenom på Croisetten. Han är lika skicklig på att regissera medierna som sina egna skådespelare. Därför var det så befriande att iaktta Östlund när han var tvungen att förklara för huvudrollsinnehavaren, en förvånad och besviken Claes Bang, varför dansken inte blivit medbjuden till den privata festen på Hollywoodstjärnan Jake Gyllenhaals lyxyacht.

Ett obekvämt ögonblick värdigt en Ruben Östlund-film.

”The square” har svensk biopremiär den 25 augusti.