Östligt fokus för Trump i Europa

Donald Trump gjorde sitt första Europabesök som president i USA i slutet av maj då han först besökte Italien och Vatikanen, därefter ett Nato-toppmöte i Bryssel och avslutningsvis ett G7-toppmöte på Sicilien.

Programmet den här veckan består av ett öst- och centraleuropeiskt toppmöte i Warszawa, dit han anländer på onsdagskvällen, samt G20-ländernas toppmöte i Hamburg från torsdag kväll till lördag. Under fredagen håller Trump även ett enskilt möte med Rysslands president Vladimir Putin.

På fredag i nästa vecka – den 14 juli – finns Trump dessutom på plats under Frankrikes nationaldagsfirande i Paris. Däremellan kommer Trump eventuellt att besöka Storbritannien, även om brittiska myndigheter inte säger sig räkna med ett officiellt besök just nu.