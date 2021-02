Ostindiefararen planerna en ny seglats till Kina. Det står klart sedan Greencarrier AB köpt samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB, där skeppet ingår.

Ambitionen är att fartyget ska avsegla i april 2022. Via Medelhavet och Suezkanalen planeras ankomsten till Kina i oktober samma år. Tanken är att man under resan ska kunna ta med ett begränsat antal passagerare. Besättningen ska rekryteras under året.