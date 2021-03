Östeuropa nästa för Zalando

Tyska e-handelsjätten Zalando avser att på lång sikt ta en marknadsandel på tio procent av den europeiska modeindustrin.

Målet meddelas i samband med att företaget släppte nya delårssiffror som delvis meddelats under gårdagen i samband med en omvänd vinstvarning. Till 2025 är avsikten att bruttoförsäljningsvärdet ska överstiga 30 miljarder euro, vilket kan jämföras med 10,7 miljarder euro förra året. Framförallt är man nu tänkt att expandera i östra Europa där avsikten är att gå in på sex nya marknader under 2021 och ytterligare två under 2022.