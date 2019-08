Fredagens dubbla presentationer – vid en presskonferens i riksdagen med partiernas försvarspolitiker och i en gemensam debattartikel i DN av partiledarna Stefan Löfven (S), Isabella Lövin (MP), Annie Lööf (C) och Nyamko Sabuni (L) – innebär att det akuta hotet mot januariöverenskommelsen nu är undanröjt.

Så sent som i maj trodde regeringen– i praktiken S-ledningen i form av Löfven och finansminister Magdalena Andersson – fortfarande att det skulle gå att krångla sig ur de borgerliga partiernas järngrepp från försvarsberedningen. Under devisen vi betalar inte, vägrade S att lägga upp det som partierna varit överens om under en längre tid: 20 miljarder till det militära försvaret under den kommande försvarsbeslutsperioden med start 2022.