Oscarsnominerade "Call me by your name" skulle ha haft biopremiär i Tunisiens huvudstad Tunis i onsdags men stoppades. Enligt filmens distributör Lassaad Goubantini är beslutet, som motiveras av filmens tema, en attack mot friheten. Det romantiska dramat skildrar Elio och Olivers kärlekshistoria under en sommar i norra Italien.