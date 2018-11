Oscarsfavorit får premiär: "Tufft att filma"

"Cold war" är en tragisk kärlekshistoria som utspelas just under kalla kriget. Zula (Joanna Kulig) och Wiktor (Tomasz Kot) träffas i efterkrigstidens Polen och blir förälskade. Han vill efter några år att de ska rymma till väst – Zula säger ja men hoppar av i sista stund. Under de kommande åren går de separata öden till mötes, men de kommer att träffas igen. "En omöjlig kärlekshistoria i en omöjlig tid", har det sagts om filmen.

– Filmen baseras på Pawels egna föräldrar och upplevelser de hade, säger Tomasz Kot.