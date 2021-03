Molly Sandéns låt nominerad till en Oscar

Prisgalesäsongen ligger senare än vanligt under våren på grund av pandemin. Snart är det dags för Oscarsgalan att prisa de filmiska insatserna under ett märkligt år då biograferna har varit mer eller mindre stängda världen över.

En udda favorit genom all förhandstippning har låten "Husavik – my hometown" ur Will Ferrell-komedin "Eurovision Song Contest: The story of fire and saga" varit. Den är bland annat skriven av svenskarna Rickard Göransson och Fat Max Gsus och sjungs av Molly Sandén, vars röst ska föreställa Rachel McAdams som spelar den kvinnliga huvudrollen.