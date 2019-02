Oscar till Ludwig Göransson

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen förstärkta med Adam Lambert satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.

Kanske var det musik från "Black panther" som skulle ha inlett galan, det var den som prisades som årets bästa av Oscarsakademin. Svenske Ludwig Göransson fick därmed sin första Oscar.