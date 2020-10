”Summerland” syftar i den här filmen på kelternas namn på hägringar på himlen som en bild av det kommande paradiset efter döden. Det är just dessa hägringar, som också kallas fata morgana, som huvudpersonen Alice studerar både vetenskapligt och mytologiskt. När vi träffar henne är hon en ilsken äldre kvinna, spelad av Penelope Wilton (Isobel Crawley i ”Downton Abbey”) som sitter vid skrivmaskinen och knackar ned den historia vi just ska få se, och som utspelar sig då hon var ung under andra världskriget.

Alice var lika ilsken då (spelad av Gemma Arterton) visar det sig. Det flesta i byn vid Dovers vita klippor uppfattar henne som häxa, ja till och med som nazist, fast hon ser ut som en vacker ung hippie med långt hår och klut om huvudet. Barn gillar hon inte. När alla andra solidariskt ställer upp för att ta hand om från London utackorderade telningar utbrister hon ett rungande ”nej!”, men så får hon ändå charmtrollet Frank (Lucas Bond) placerad hos sig. Alice tänker bara ställa upp en vecka – hon är minst lika ironisk och sarkastisk som Mary Poppins mot den ensamme pojken – men vi vet ju redan att tycke kommer att uppstå, för det gör det alltid i filmer där motsatser möts.