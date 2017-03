Osannolik solist och dirigent besöker Stockholm

Viralt spridd inspelning där Barbara Hannigan i Lolitautstyrsel framför György Ligetis “Mysteries of the macabre” tillsammans London Philharmonic under Simon Rattle:

https://www.youtube.com/watch?v=QttUcKZ8NMU

I detta klipp från Göteborgs konserthus sjunger Barbara Hannigan samma stycke samtidigt som hon dirigerar Göteborgssymfonikerna i svart lackkappa:

https://www.youtube.com/watch?v=sFFpzip-SZk

Ytterligare ett klipp från Göteborgs konserthus där Hannigan sjunger och dirigerar W A Mozarts “Vado, ma dove?”:

https://www.youtube.com/watch?v=k1YPNEXQu3E

Hannigan i Alban Bergs “Lulu” med Kent Nagano som dirigent i en ny uppsättning av Christoph Marthaler i Hamburg (med bl a Anne Sofie von Otter):

https://www.youtube.com/watch?v=oTCSxYCUe_c

Hannigan som Lulu i Krzysztof Warlikowskis omtalade uppsättning på La Monnaie i Bryssel, med Michael Boder som dirigent:

https://www.youtube.com/watch?v=-xalf_HMB2U