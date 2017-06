Puerto Rico röstar om att bli en delstat i USA

Puerto Ricos akuta ekonomiska problem tog fart 2006, när USA slopade årtionden av skattelättnader för investeringar i Puerto Rico. Sedan dess har en tiondel av det karibiska öområdets befolkning flyttat bort, de flesta till Florida.

Bland puertoricanerna som är kvar lever nästan hälften i vad som betraktas som fattigdom och på arbetsmarknaden har sysselsättningen rasat med 20 procentenheter i en ekonomi som fortsätter krympa år för år.

Det ihållande flödet av unga och arbetsföra puertoricaner till USA innebär att det i dag bor ungefär lika många puertoricaner i USA som i Puerto Rico, vars befolkning fallit till omkring 3,5 miljoner invånare på tio år.

USA tog över det karibiska öriket Puerto Rico från Spanien 1898, och sedan 1917 har alla puertoricaner per automatik blivit USA-medborgare. Men invånarna saknar röstande representanter i USA:s kongress och de har inte heller någon rösträtt i USA:s presidentval, även om de deltar i partiernas primärvalsprocesser och har icke-röstande delegater i representanthuset i Washington DC.

