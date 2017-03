Jag fyllde 1 år en månad senare

Trump lär vara kvar som president minst till januari 2021 – kanske ända till 2025. Vi kommer att leva i osäkerhetens tid.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Så sammanfattar Olle Wästberg läget idag i sitt alltid mycket läsvärda nyhetsbrev.

Har vi någonsin levt i annat än osäkerhetens tid? Var det bättre förr?

Annons X

När jag just fyllt 12 tågade Sovjet in i Budapest och krossade reformregimen där. Detta var bara 11 år efter Hiroshima och Nagasaki och jag minns väl oron för att det nu skulle utbryta ett kärnvapenkrig.

Skulle USA acceptera den ryska maktsfären och dess markering att Kreml inom den hade rätt att göra vad som låg i dess intresse?

Det blev inget kärnvapenkrig då.

President Eisenhower hade fått nog av krig och han varnade sin efterträdare för att leka med elden.

John F Kennedy lyssnade inte utan Kuba-krisen i oktober 1962 drev under 13 dagar världen på gränsen till ett kärnvapenkrig. Kennedys generaler önskade krig - men inte presidenten.

1961 läste jag tyska i en liten stad nära gränsen mellan västra och östra Tyskland. Massor av militärfordon av alla slag på vägarna, mest amerikanska. Medierna rapporterade smått hysteriskt om starka spänningar.

Det slutade med att Berlinmuren byggdes i augusti.

1968 var det dags igen - nu var det mot reformambitionerna i Prag som Sovjet ingrep. 1970 var det arbetarrevolt i Polen som ledde fram till Solidaritet.

1989 skrev Francis Fukuyama essän ”The End of History?” som 1992 kom i bokform utan frågetecknet (The End of History and the Last Man).

Västerlandets liberala demokrati var historiens slut.

På något sätt har vi efter Sovjets fall levt med den illusionen. Glömd är insikten om att varje generation måste återskapa respekt för liberalism och demokrati, för marknadsekonomi och äganderätt.

Det finns inga eviga segrar och definitivt aldrig en tid som inte kommer att vara osäkerhetens tid.

Vi mår bäst av insikten att det är så det är och så det kommer förbli - åtminstone om vi önskar att den liberala demokratin ska överleva.