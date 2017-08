Osäker omvärld ökar svenskt fondsparandet

Fondsparandet de första sju månaderna i år har varit historiskt högt. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt fler svenskar fondsparar och för de sju första månaderna i år är det historiskt högt, rapporterar Sveriges Radio.

66,7 miljarder kronor har svenskarna hittills satt in i fonder, vilket är betydligt mer än i fjol då 8,2 miljarder kronor sattes in under motsvarande period. Endast 2014, när riksbanken sänkte reporäntan till noll, har inflödet varit högre.

Enligt Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, kan det ökade fondsparande bero på händelsen i omvärlden under förra året som skapade osäkerhet.

– Vi hade brexit och vi hade Trump och även om det alltid är någonting oroligt i världen så är det lite lugnare i år, räntorna är fortfarande noll och då vill man inte välja sparkonto och då väljer man fonder, säger han till radion.

En annan trend under det första halvåret är att spararna valt att sälja Nordamerikafonder och istället köpt Europafonder.