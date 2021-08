Peder Fredricson gick All In när medaljerna skulle fördelas. Då hade sex av de 30 startande ekipagen i banhoppningens grundomgång ridit felfritt, utan tidsfel, och tagit sig till omhoppningen. Tre av de sex var svenska. Ett fantastiskt facit, en historisk blågul styrkedemonstration, som bådar mycket gott inför helgens laghoppning där Sverige nu går in som guldfavorit.