Orterna vi älskar att hata

"Fucking Åmål". "Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-Åmål?". För snart tjugo år sedan hade den nu ikoniska filmen av Lukas Moodysson om Agnes och Elin premiär. På årets upplaga av Way Out West visas den i nyrestaurerad kopia.

"Du vet väl om att du är värdefull". 22-åriga Malin jobbar på Ica, ligger med sin smått patetiske chef och längtar efter någonting annat – författaren Stefan Lindbergs skildring av livet i en fiktiv västsvensk småstad kom ut 2014 och blev en kritikersuccé.

”Bitchkram”. En film från 2012 av "I rymden finns inga känslor"-regissören Andreas Öhman om Kristin som längtar bort från den norrländska småstaden hon växt upp i. Hon drömmer om New York men missar planet och hamnar ute på den svenska landsbygden. Väl där skriver hon artiklar om sitt hopljugna liv i New York.

"Ta mig härifrån". Fotbollstjejer på träning och en uttråkad modebloggare med noll följare – i våras kom Emma Ahlqvists seriebok om livet i småstaden och framförallt huvudpersonen Jessikas längtan därifrån.

”Hata Gustavsberg". Agnes Lindström författardebuterar i höst med en ungdomsroman om Mirrie som är dödstrött på tristessen förorten till Stockholm där hon bor. Hon har tråkiga kompisar, homofobiska släktingar och är allmänt less på Gustavsberg.

"Kalmars jägarinnor". En hyllad roman från 2014 av Tove Folkesson om fem tjejer i Kalmar på 1990-talet som gör allt för att inte bli som alla andra. Ska även bli film i regi av Magnus Hedberg, med Felice och Happy Jankell och Alba August i rollerna.

"Engelsforstrilogin". Det fiktiva samhället Engelsfors i fantasyböckerna "Cirkeln", "Eld" och "Nyckeln" är inspirerat av Fagersta, där den ena halvan av författarduon, Mats Strandberg, är uppvuxen. Hans och Sara Bergmark Elfgrens berättelse om sex 16-åriga häxor blev en stor succé och har även filmatiserats.