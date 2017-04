Orson Welles-manus doneras av dotter

Kameran Orson Welles håller i på bilden har donerats till University of Michigan av hans dotter vid ett tidigare tillfälle. Arkivbild. Foto: AP/TT

Brev, vykort, dagböcker och – inte minst – opublicerade filmmanus från regissören Orson Welles, har donerats av hans yngsta dotter Beatrice Welles till University of Michigan.

I donationen finns bland annat manuset till "Falstaff" och "En odödlig historia" – fullklottrade med Welles anteckningar. Men även manuskripten till "Ulysses", "The Unthinking lobster" och "Operation Cinderella" – filmidéer som aldrig nådde vita duken och som Welles-forskare och fans bara hört talas om – finns nu i universitetets ägo.

Beatrice Welles säger att hon är glad över att pappans saker hamnat i University of Michigans redan omfattande Orson Welles-samling, även om hennes far inte hade känt detsamma.

– Han hatade allt akademiskt, säger hon till New York Times.

Även åsneteckningar och dagboksnoteringar från Welles tonårstid finns i det donerade materialet.

Orson Welles är mest känd för "En sensation" (Citizen Kane i originaltitel) och just nu håller Netflix på att färdigställa hans sista, ofullbordade manus "The other side of the wind."