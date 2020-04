”Oroväckande etisk glidning i coronatider”

När det blåser hårt måste man styra stadigt. Det är mycket viktigt att inte glidningar, en förändrad grundsyn, eller rent av sedan tidigare förkastade principer, halkar in i regelverk och praxis. Visst kan extraordinära situationer kräva undantag från gällande regelverk och principer. Men då måste detta diskuteras och beslutas i laga ordning. Om ”undantagsetiska principer” smygs in under pågående kris är risken stor att dessa principer blir kvar även efter det att vi lämnat krisen bakom oss – de riskerar att bli det ”nya normala”.

Vi befinner oss i en extraordinär situation med anledning av covid-19-pandemin och hälso- och sjukvården och socialtjänsten står inför en av vår tids största utmaningar. Det finns många berättelser om uppfinningsrikedom och improvisationsförmåga, om snabba nya lösningar på svåra problem, om drastiskt minskad byråkrati och samarbeten som plötsligt fungerar smidigt. Och förstås – hårt och krävande arbete, långt utöver det vanliga. Hela denna pågående process ska ses i ljuset av att svensk sjukvård sedan åratal befinner sig i obalans med tillgänglighetsbrister, överbeläggningar, överbelastad primärvård och kö på akutmottagningar, och en svår arbetsmiljö för personalen.