Oron innebar slutet för ryska kolonin i Visby

Fråga: ”Jag har hört att det låg en rysk kyrka i medeltidens Visby. Fanns det verkligen underlag för det? Hade Gotland så många ryskspråkiga immigranter på 1200- och 1300-talen?”

Dick Harrison: Det är sant att det låg en rysk-ortodox kyrka i medeltidens Visby, av det enkla skälet att ryssarna vägrade gå i de katolska mässor som erbjöds i stadens övriga kyrkor. Ryssarna var köpmän från furstendömet Novgorod som periodvis uppehöll sig i Visby för att handla. Av ryskt krönikematerial framgår att handelsfärder från öster mot väster förekom redan på 1100-talet, och under de sekler som följde blev den novgorodiska närvaron på Gotland permanent. Av en 1400-talskälla – ett hanseatiskt dokument från 1461 – framgår att ryssarna hade byggt en kyrka i Visby, vilken under senmedeltiden blivit onödig men som fyllt en viktig funktion under tidigare sekler.