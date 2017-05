Oro och sorg i Manchester: ”Det är hjärtskärande”

Beväpnade polisstyrkor patrullerade gatorna utanför Victoria Station i Manchester under tisdagsmorgonen. Foto: Iain Watts/IBL

MANCHESTER ”Explosionen var högljudd. Allt jag tänkte på var att få ut min bästa vän. Jag tog henne i armen och vi sprang”, säger Joseph Harries.

Han väntar med sin mamma utanför polisavspärrningen i Deansgate, ett stenkast från arenan.

I går var Joseph Harries på Ariana Grandes konsert med sin vän. Det var en födelsedagspresent och han hade väntat länge på att se en av sina favoritartister. Joseph Harries har redan gjort flera intervjuer i dag. Men han ställer upp på en till.

– Det var surrealistiskt. I sådana situationer tänker man bara på att skydda sig själv. Nu är jag helt krossad av tanken på alla de som dog.

Joseph Harries säger att han inte kan förstå hur gärningsmannen kunde attackera barn.

– Det finns mycket man kan göra för att göra folk upprörda, men det blir inte värre än så här. Jag tänker på föräldrarna som räddade sina barn och offrade sig själva.

Joseph Harries. Foto: Charlotta Buxton

Joseph Harries mamma drar honom i armen för att få iväg sin son från journalisterna. Då intervjuerna är över kramar de om varandra.

Det kan ju hända när som helst igen. Allt borde evakueras, de borde kolla alla väskor.

Miranda och Marni, två Manchesterbor i tjugoårsåldern, skyndar från Deansgate för att ta sig till jobbet i centrum. Men det är svårt att ta sig fram. Många områden är avspärrade och utanför köpcentret Arndale står ett hundratal personer som evakuerats från byggnaden.

– Titta på alla de här människorna, säger Miranda och slår ut med armarna:

– Varför är de här? De borde ha stängt av hela centrum, det kan ju hända när som helst igen. Allt borde evakueras, de borde kolla alla väskor.

Båda är chockade över att en konsert för barn och tonåringar attackerades. De har själv inte lust att röra sig i centrum, men säger att de inte har något annat val eftersom de måste ta sig till jobbet.

– De borde evakuera hela centrum tills vi vet vad som hänt, säger Marni.

Spänningen i centrum är spänd och tung. Polisuppbådet är stort och polisbilar står i nästan varje gathörn. I närheten av avspärrningarna ligger St Anne’s Church. Utanför ligger en liten hög blommor. ”Stay strong people of Manchester” står det på en bukett. ”You will never walk alone”.

Katja och Niklas Rosendahl. Foto: Charlotta Buxton

Nära St Anne’s Church går Katja och Niklas Rosendahl från Västerås. De är på semester i Manchester och det här är deras sista dag i staden. De är oroliga över hur de ska komma hem. Kan de ta sig till flygplatsen utan problem?

Det är hjärtskärande.

– På hotellet hade de lagt upp ett hjälpcenter med ett telefonnummer man kunde ringa om man behövde hjälp. Det känns väldigt hands on, säger Katja Rosendahl.

Båda är chockade över det som hänt. De berättar att de gick på en Manchester United-match på lördagen och att terrorattacker då spökade i bakhuvudet.

– Man är mer medveten om sådant nu, tyvärr, säger Niklas Rosendahl.

– Det är hjärtskärande, säger Katja Rosendahl.

De jämför attacken med den på Drottninggatan, i Stockholm.

– Det känns mer närvarande här, säger Katja Rosendahl.

Helikoptrarna surrar högljutt ovanför.