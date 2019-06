Oron: Frida Eldebrink inte hundra procent

Sverige förlorade inledningsmatcherna i basket-EM både 2013 och 2015. I dag spelar de hela mästerskapets öppningsmatch mot Montenegro i Lettland och hoppas kunna bryta den negativa trenden.

Med sina 118 landskamper har Frida Eldebrink varit given i förstafemman i det svenska landslaget under många år, och varit den spelare som fått flest minuter under EM-kvalet.