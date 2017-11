Kenyansk polis har använt tårgas för att skingra folkmassor som försökt ta sig in på en arena där den sittande presidenten Uhuru Kenyatta i dag ska sväras in för en ny femårsperiod. Tiotusentals av presidentens anhängare har redan tagit plats inne på arenan, vilket fått andra som blivit kvar utanför att ivrigt vilja ta sig in.