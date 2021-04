Oroande första titt under "Domedagsglaciären"

– Vi är de första som har lyckats göra mätningar under Thwaites glaciär någonsin. Det är flera hundra meter tjock is, så det är utmanande att komma åt vattnet under isen, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, till TT.

Hon är en av forskarna bakom den studie som publiceras i tidskriften Science Advances. Med en obemannad farkost har forskargruppen börjat kartlägga de havsströmmar som passerar under glaciären, för att ta reda på hur starka och varma de är, samt hur höga halterna av salt och syrgas är i dem. Det är kunskap som ger en mer detaljerad bild av smältprocessen – och resultaten är oroande.