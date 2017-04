”Oroande att Svenska kyrkan inte tycks stå upp för bildning”

Kyrkobalett på högmässa i Klara kyrka i Stockholm 1993. I stället för predikan på temat Petrus förnekelse fick dansare i uppdrag att dansa texten under en högmässa i Klara kyrka i Stockholm. Foto: Krister Nordin/TT/SvD

Svenska kyrkan har sedan en rad år bedrivit ett arbete med att revidera sin kyrkohandbok, det dokument som styr utformningen och gestaltningen av gudstjänsternas texter och musik.

Arbetet har kommit att starkt ifrågasättas från både konstnärligt, teologiskt och musikvetenskapligt håll, bland annat från tre av de svenska kungliga akademierna, och från de musikexperter man själv anlitat inom projektet.

Den omfattande rapporteringen i svenska medier närmast varje vecka under fem års tid, visar hur betydelsefull frågan är. De höga förväntningarna från kyrkans sex miljoner medlemmar låter sig säkerligen förklaras genom det viktiga musikaliska arv kyrkan i Sverige under ett millenium burit på, men också genom att man under 1900-talet förvaltade detta arv på ett mycket vederhäftigt och stimulerande sätt.

Undertecknade forskare från de fem nordiska länderna representerar det arbete inom hymnologi och kyrkomusik som pågår oavbrutet i täta nordiska samarbeten med ett hundratal affilierade forskare från en rad discipliner, bland annat inom ramen för Nordhymn (Nordiskt hymnologiskt nätverk), Öppet nordiskt koralseminarium och Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie.

Speciellt oroande är det faktum att man från kyrkans ledning inte tycks vilja stå upp för bildning, kunskap och erfarenhet på de stora och avgörande kunskapsfält man tagit sig an.

Vi följer ingående de nordiska kyrkornas pågående arbete med sina egna musiktraditioner, kyrkoliv och praxis, och kan notera att man nu vid sådana viktiga uppgifter som psalmboks- och kyrkohandboksrevisioner dels ofta underskattar arbetets komplexitet och utmaningar, dels inte vinnlägger sig om att etablera öppna nätverk för principdiskussioner och reflekterade vägval.

I försöken till revision av Svenska kyrkans kyrkohandbok har denna tendens sedan 2011 blivit speciellt tydlig, varför processen och dess material har följts med viss oro inte bara inom de nordiska forskarnätverken, utan även i övriga Europa och Nordamerika.

Speciellt oroande är det faktum att man från kyrkans ledning inte tycks vilja stå upp för bildning, kunskap och erfarenhet på de stora och avgörande kunskapsfält man tagit sig an. Det förefaller som att man i Svenska kyrkan förlorat en del väsentliga insikter i sin egen historia, även i nutid.

Vad som nu framstår som ett försök att återuppfinna hjulet kan i värsta fall bero på övertygelsen att kunskap inom hymnologi, kyrkoliv, musikhistoria, kyrkomusikalisk praxis och liturgik saknar relevans för åtagandet med att ta fram en ny kyrkohandbok.

Vi anser i så fall att detta är en allvarlig felbedömning, och välkomnar ett utökat samarbete med Svenska kyrkan på våra expertområden.

Stig Wernø Holter, professor, Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Árni Heimir Ingolfsson, adj. professor, Islands musik- och konstakademi, Reykjavik

Anna Maria Böckerman, fil. dr., organist, Helsingfors, ordförande Nordhymn

Mattias Lundberg, professor, Uppsala universitet, ordförande Öppet nordiskt koralseminarium

Jørgen Kjærgaard, adj. professor, Aarhus universitet, president Internationale Arbeitsgemeinsschaft für Hymnologie