Oro i Haparanda inför Robinsoninspelning

På grund av rådande pandemi och reserestriktioner kommer dokusåpan Robinson att för första gången spelas in i Sverige. Programmet ska spelas in i Haparanda skärgård på Seskar Furö under sommaren.

– Givet rådande läge i världen har vi fått tänka nytt. Att vi nu placerar Robinson i Sveriges nordligaste skärgård känns helt rätt och det kommer ge deltagarna helt nya utmaningar, har Gustav Carlsson, exekutiv producent på TV4, tidigare sagt till TT.