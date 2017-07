Oro för deportation bland européer i USA

Foto: Markus Schreiber/TT

Antalet deporterade européer kan bli större detta år än 2016, visar siffror från migrations- och tullmyndigheten ICE som nyhetsbyrån AP tagit del av. Statistik med 1 januari som brytpunkt finns ännu inte, men från 2 oktober 2016 till och med 24 juni i år deporterades över 1 300 personer, jämfört med 1 450 under hela förra året.

Av de cirka 11 miljoner människor som vistas illegalt i USA kommer cirka 440 000 från Europa. Oron bland dem växer nu för att också de står i skottgluggen när åtgärderna mot illegala invandrare hårdnar. Inte minst bland irländare, sedan en känd landsman som vistats i USA 14 år längre än hans visum tillät skickades tillbaka förra veckan.

– Människor är väldigt, väldigt oroade och försöker ligga lågt, säger Ronnie Millar vid det Boston-baserade Irish International Immigrant Center.

Även andra organisationer för europeiska medborgare i USA vittnar om detta och människor uppmanas att läsa på om sina rättigheter och se till att det finns någon som kan ta hand om deras barn om de skulle bli frihetsberövade.

Under Obamas tid fokuserade myndigheterna på att deportera dem som ägnade sig åt allvarlig kriminalitet. Det kan ha fått människor att vaggas in i falsk trygghet, säger Jessica Vaughan, chef vid Center for Immigration Studies. Hon förespråkar en mer restriktiv immigrationspolitik.

– Man måste gå lite mer över hela linjen, ha samma rutiner för alla, säger hon.

Tidigare är det framför allt latinamerikaner, många med ordnade jobb sedan länge, som har fruktat att bli utkastade ur landet.

Kritiker anser att Trump genom sin hårda politik går för långt och slänger ut människor som jobbar hårt, betalar skatt och har fått barn som är amerikanska medborgare.

– Det är ganska tydligt att ICE avlägsnar vem som helst som de träffar på utan dokument, säger Ali Noorani, vd på National Immigrant Forum.