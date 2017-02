Oro att anarki från polisstrejk sprids i Brasilien

Fler än 100 människor har dödats sedan polisens strejk inleddes i lördags i förra veckan. Det är en hög siffra för delstaten, vars huvudstad Vitória registrerade 51 mord under hela förra året. Skolor hålls stängda, liksom vårdcentraler och olika myndigheter.

Mediegruppen Globo har sänt mobilfilmer som visar hur bussar vandaliseras och bränns, butiker plundras, bilar kapas och hur en folkmassa flytt i panik från vad som uppfattas som skottlossning.

Armén har sänt in mer än tusen soldater, med löften om ytterligare förstärkning, för att få situationen under kontroll.