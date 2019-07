Orkanen når Louisiana – 77 000 strömlösa

Vid klockan fem svensk tid började orkanen Barry dra in över den amerikanska delstaten Louisiana. Från att tidigare ha klassats som en tropisk storm uppgraderades den i samband med det till en klass 1-orkan.

Amerikanska CNN rapporterar att 77 000 invånare i södra Louisiana står utan el och att vissa vägar är under vatten till följd av att regn och blåst. Senare under dagen väntas ovädret på allvar att dra in över land.