Orkanen Irma närmar sig land med full kraft

Det kanske enklaste sättet att mäta oväder är att ge varje vindhastighetsintervall ett namn. För att det ska handla om en storm måste vinden uppgå till cirka 24,5 meter i sekunden (88 kilometer i timmen). Allt över 32,7 meter per sekund är orkan.

Riktigt kraftiga oväder kan dock ha så extrema vindar att klassificeringen orkan inte riktigt räcker till. Då används ofta Saffir-Simpson-skalan (SSHS). Denna går från kategori 1 till 5, där en etta har vindar på 33–42 meter per sekund och en femma över 70 meter per sekund.