Ett oväder som fått namnet Ida har dragit in över västra Kuba med vindar på 36 meter per sekund. Kategori 1-orkanen befann sig under natten strax sydväst om Havanna.

Ida spås öka i styrka på sin väg mot USA, och kan slå till mot delstaten Louisiana på måndag morgon som en ”extremt farlig” kategori 4-orkan, varnar USA:s orkancenter NHC.