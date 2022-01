”I love it here. It’s so silent.” En röst söker kontakt, högt upp under Orionteaterns tak. Får svar. Två osynliga själar famlar i det kompakta mörker vi alla en gång ska hamna i.

Ett av flera ödesmättade ögonblick i det knappt timslånga nya verket ”In a cage of light”, som ramas in av Frank Sinatras dänga ”That’s life”. Sångtexten handlar om att även om andra stampar på ens drömmar, även om man står på öronen, så gäller det att samla ihop sig och kämpa vidare. Och det gör sannerligen den fysiskt expressiva duon vi möter.