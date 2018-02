Familjeföreställning låter trevligt och generöst, men det är inte helt lätt att göra scenkonst där såväl barn i alla åldrar som vuxna får en stark och meningsfull teaterupplevelse. Visst förekommer uppsättningar som fungerar fint på olika förståelsenivåer. Men risken finns att viljan att tillmötesgå så många som möjligt leder till ett urvattnat resultat.

Kålle Gunnarsson har iscensatt flera trivsamma barnföreställningar, ofta dramatiseringar av Astrid Lindgrens böcker. Hans ensembler, med många medverkande barn, har under flera år gästspelat på Intiman i Stockholm. Nu är han teaterns nye husregissör med ambitionen att ge familjeteater, som med musikalen "The sound of music" för alla generationer (från 5 år).